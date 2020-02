Regione Campania. Approvata legge per la tutela delle donne affette da endometriosi

Il Consiglio Regionale della Campania ha approvato una legge a tutela delle donne affette da endometriosi, malattia molto invalidante, ma poco conosciuta, che colpisce circa il 10% della popolazione femminile.

“Con le associazioni di volontariato e il potenziamento dei servizi sanitari correlati – afferma Vincenzo De Luca, Presidente della Regione Campania -, anche attraverso un apposito osservatorio, vogliamo creare una rete di supporto per le pazienti, non farle sentire sole, aiutarle nei percorsi lavorativi e nella vita quotidiana. Avevamo detto che il 2020 per noi sarebbe stato l’anno delle donne. Teniamo fede a quest’impegno con i fatti“.

E’ stata, inoltre, istituita una giornata regionale per la lotta all’endometriosi, nel mese di marzo, con lo scopo di sensibilizzare e far conoscere la malattia soprattutto alle donne più giovani, mirata ad interventi più immediati, per riuscire a rendere migliori e più efficaci le terapie.