Reggia di Caserta. Domani e dopodomani aperte le Tombe Sannitiche e La Castelluccia

Reggia di Caserta. Continuano le aperture straordinarie della Reggia di Caserta. Domani e dopodomani, mercoledì 19 e giovedì 20 febbraio, sarà possibile visitare le Tombe Sannitiche e La Castelluccia.

Dalle 10.00 alle 15.00, con turni di visita per gruppi di 25 persone, le Tombe Sannitiche saranno aperte al pubblico per le visite guidate ai locali sotterranei che ospitano le sette tombe a cassa di tufo risalenti alla seconda metà del IV secolo a.C.

Dalle 9.00 alle 13.00, in medesima data, invece sarà possibile visitare La Castelluccia, recentemente restaurata, un fortino a pianta ottagonale su tre ordini, protetto da un fossato, con corsi d’acqua e ponti levatoi. Dalle 10.30 alle 12.30 inoltre, grazie all’approfondimento tematico “Le Regine d’inverno: camelie in fiore alla Castellucccia”, sarà possibile osservare da vicino gli splendidi fiori, la cui specie venne portata in dono, nel 1786, da John Andrew Graefer a Maria Carolina d’Asburgo Lorena: la prima camelia messa a dimora nell’Europa Continentale.

Per le aperture straordinarie in programma alla Reggia di Caserta non è prevista prenotazione. E’. dunque, sufficiente recarsi negli orari indicati nei luoghi di visita.