Rc auto familiare in vigore da oggi, scattano le penalizzazioni in caso di incidente

Tutto era ancora nel totale silenzio poiché si pensava ad una ulteriore proroga, ma la polizza Rc auto famiglia entra in vigore da oggi, domenica 16 febbraio 2020. L’atteso emendamento al decreto milleproroghe, che avrebbe dovuto rimandarla di qualche mese, non c’è stato.

Il decreto fiscale (Dl 124/2019) ha esteso le agevolazioni previste dal 2007 dalla legge Bersani (attribuzione della classe di merito maturata dal veicolo del conducente più “virtuoso” del nucleo familiare anche ai nuovi mezzi dello stesso tipo – auto con auto, moto con moto – che entrano nel nucleo) pure a mezzi di tipo diverso, a patto che non abbiano causato sinistri negli ultimi cinque anni. L’esempio tipico è quello delle moto guidate da giovani inesperti e imprudenti, i quali potranno usufruire del bonus maturato dai genitori con le loro auto. L’altra estensione della Bersani introdotta dalla polizza famiglia sta nel fatto che questi benefici spetteranno anche sui veicoli già presenti nel nucleo familiare, non da subito ma dal rinnovo della polizza ora in corso.

Tutto questo sarebbe dovuto entrare in vigore a Natale, ma mancavano importanti dettagli per arrivare a un’applicazione pratica. Così nel decreto milleproroghe (Dl 162/2019) è stato disposto un rinvio al 16 febbraio. Ma, giovedì 13 febbraio, le commissioni Affari costituzionali e Bilancio della Camera non hanno approvato alcun emendamento in questo senso ed hanno, invece, dato il via libera a un altro emendamento, il quale prevede che ci possa essere una retrocessione solo nel caso in cui l’incidente costi all’assicurazione «un indennizzo complessivamente superiore a 5.000 euro». Si ha, quindi, una sorta di bonus protetto per gli incidenti “minori”. La retrocessione sarà poi a discrezione della compagnia: l’emendamento dice solo che la penalizzazione potrà arrivare fino a cinque classi di merito.