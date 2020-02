Ravello. Volontario della Millennium di Amalfi salva la vita a una donna

Ravello, Costiera amalfitana. Una buona notizia questo sabato. Un volontario della P.A. Millenium Costa D’ Amalfi salva la vita ad una signora 75enne del posto che rischiava di morire dissanguata, erano più o meno le 14:30 quando da un abitazione in piazza Vescovado si sentono delle urla di aiuto, Antonio Ferrigno trovatosi lì per caso non ha esitato ad intervenire, riesce ad entrare nella casa della signora e la trova distesa per terra in emorragia dovuta ad una scivolata in cucina provocandosi una frattura scomposta della tibbia, dopo aver richiesto l’ intervento del 118 non si è perso di coraggio e ha iniziato a tamponare la copiosa fuoriuscita di sangue con degli stracci da cucina per poi affidarla alle cure del 118, dopo portata al presidio ospedaliero di Castiglione e stata trasferita in eliambulanza all’ Ospedale Ruggi d’ Aragona di Salerno per essere sottoposta ad un urgente intervento chirurgico.