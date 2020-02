Anche noi di Positanonews siamo presenti, con la nostra inviata Valeria Civale, all’evento in trasferta ad Assisi.

La città di Ravello vuole rendere omaggio alle gesta di Padre Bonaventura Mansi. Sessanta sono i Ravellesi che si sono spostati ad Assisi, terra in cui Mansi ha svolto parte del suo ministero, per ripercorrere una tappa fondamentale della sua formazione. Proprio in quei luoghi è stata, infatti, organizzata una visita dalla durata di tre giorni, cominciata lunedì 10 febbraio e con termine domani, mercoledì 12 febbraio, grazie anche al Convento di San Francesco e le Parrocchie di Santa Maria di Lacco.

Oggi, martedì 11 febbraio, si tiene sicuramente l’appuntamento più suggestivo, con la Santa Messa nella Cappella di San Bonaventura e la Preghiera e Benedizione dei Malati presso il giardino del Noviziato alla Grotta di Lourdes, con Padre Fortunato, trasmessa in diretta sulla pagina Facebook del Comune di Ravello.