Ravello, visita ad Assisi in onore a Bonaventura Mansi: polemica per scarsa pubblicizzazione

E’ scatura una vera e propria polemica a Ravello circa la visita ad Assisi organizzata per rendere omaggio a padre Bonaventura Mansi. I consiglieri del gruppo “Insieme per Ravello” hanno chiesto ufficialmente all’amministrazione chiarimenti circa la poca pubblicizzazione e i criteri di selezione per partecipare all’evento.

“Si evidenzia -si legge- ancora una volta, l’approssimazione e la superficialità dell’amministrazione Rinascita Ravellese. La nostra richiesta a difesa di metodi trasparenti e inclusivi lontani da illogiche che hanno distinto il non operato di questa maggioranza.

Il documento ufficiale è firmato dai consiglieri comunali Paolo Vuilleumier e Gianluca Mansi: questi avrebbero ricevuto numerose segnalazioni e lamentele da parte di diversi cittadini. Stando a quanto si legge, gli stessi consiglieri comunali avrebbero appreso dell’iniziativa solo il 12 febbraio all’atto della pubblicazione della deliberazione di giunta: “pubblicità obbligatoria che avviene sempre con notevole ritardo rispetto all’adozione dei provvedimenti”, si legge.

Sono una sessantina i Ravellesi che si sono spostati ad Assisi, terra in cui Mansi ha svolto parte del suo ministero, per ripercorrere una tappa fondamentale della sua formazione.