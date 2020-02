Ravello. Tentativo di fuga per non pagare il conto del bar, fermate due turiste romane

E’ successo questo pomeriggio a Ravello: due turiste romane hanno tentato di fuggire dal bar in cui si erano fermate, approfittando della fila al banco, per non pagare il conto, convinte di non essere notate. I movimenti delle due donne, intorno alla trentina, non sono però sfuggiti al titolare del posto, con la moglie che si è lanciata all’inseguimento, fermandole appena erano rientrate in auto. Bloccate quindi mentre tentavano la fuga, sono state costrette a saldare un conto di circa 40 euro, la consumazione di due aperitivi alcolici, due panini e altra rosticceria.

Inoltre, durante il tentativo di fuga, l’auto delle due ha anche urtato un veicolo in sosta sulla via Boccaccio, con i passanti che hanno registrato il numero di targa.