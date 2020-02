Ravello. Sospetto caso di Coronavirus. Il sindaco Di Martino “Tutto è sotto controllo, domattina le notizie che sembrano scongiurare ogni pericolo”

Ravello, Costiera amalfitana. Sentiamo il sindaco Salvatore Di Martino a proposito del caso di sospetto coronavirus , al momento all’Ospedale si trova un autista NCC di Scala ed il cugino che lo ha accompagnato oltre al personale sanitario . L’ospedale Costa d’ Amalfi COME ABBIAMO INFORMATO TEMPESTIVAMENTE, E’ CHIUSO! Nessuno può ricoverarsi e in caso di emergenze si potrà andare a Cava de’ Tirreni o Salerno. NON BISOGNA RECARSI AL PRONTO SOCCORSO IN CASO DI SOSPETTO CORONAVIRUS come abbiamo scritto, ma chiamare il 112 . E lo abbiamo fatto per informare SENZA FARE ALLARMISMI.

“Sono in contatto con il presidio di Castiglione – ci dice il sindaco Di Martino – . Tutto è sotto controllo.allo interno della struttura vi è il personale medico e paramedico oltre alle due persone ricoverate

Si farà tempone e domattina si avranno notizie che che allo stato sembrano scongiurare ogni pericolo.

E importante Sarà mia cura assumere ogni provvedimento che dovesse rendersi indispensabile. “

RIBADIAMO CHE LA COMUNICAZIONE E’ IMPORTANTE

AVVISO IMPORTANTE Se hai febbre o tosse e ritieni di aver avuto contatti con persone sospette NON RECARTI Al PRONTO SOCCORSO avvisa il medico curante già telefonicamente, saranno così attivate le procedure idonee. Aspetta che arrivi personale adeguatamente preparato al caso specifico. L’ OSPEDALE COSTA D’AMALFI è l’unico presidio che abbiamo è serve per emergenze di altro genere.