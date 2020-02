Ravello. Rinviata al 4 marzo la causa di Secondo Amalfitano contro la Fondazione per Villa Rufolo

Ravello, Costiera amalfitana. Rinviata al 4 marzo la causa di Secondo Amalfitano contro la Fondazione per Villa Rufolo . Ancora un rinvio presso il Tribunale ordinario di Salerno l’udienza per la causa di lavoro intentata dal dr. Secondo Amalfitano contro il suo licenziamento, ritenuto pretestuoso e ritorsivo, da direttore di Villa Rufolo . L’azione posta in essere dalla Fondazione con Commissario Felicori potrebbe arrivare a una soluzione con un tentativo di accordo da parte della Fondazione sul quale starebbero valutando gli avvocati di Amalfitano.