Ravello. Il ricordo al Duomo di Giovanna Sessa ad un mese dalla scomparsa

Costiera Amalfitana. Questa mattina la celebrazione in memoria di Giovanna Sessa presso il Duomo di Ravello.

Ad un mese dalla sua scomparsa si sono ritrovati nel Duomo di Ravello i familiari e gli amici di Giovanna Sessa. L’urna cineraria posta ai piedi dell’altare sarà allocata e conservata nel cimitero di Ravello per volontà della defunta che dopo averla amata in vita soprattutto come Funzionaria della Soprintendenza di Salerno, l’ha scelta come meta finale.

La celebrazione del rito funebre è stato officiato da Don Giuseppe Imperato davanti al marito, Dott. Giulio Corrivetti (direttore dell’Unità Operativa di Salute Mentale dell’ASL di Salerno), al figlio Francesco ed una folta schiera di amici ravellesi e non, venuti appositamente anche da Roma e Napoli. Fra i tantissimi abbiamo scorto anche Salvatore e Paolo Imperato, Domenico De Masi e il direttore del Corriere del Mezzogiorno Enzo D’Errico con la Moglie Laura Valente.

Tra i tanti ravellesi saranno presenti anche i tanti amici con cui Giovanna e suo marito Giulio si accompagnavano nelle lunghe sere d’estate. Al termine degli spettacoli del Ravello Festival, i tavoli del bar “Il panino” di Piazza Vescovado erano il punto di ritrovo per la comitiva culturale di Mimmo De Masi, Tonino Oddati, Gino Caruso, Giuseppe Mormile (e consorti), Raffaella Barbaro e Maria Carla Guarnieri.

Donna elegante, affabile, studiosa e attenta, oltre che ricca di vitalità e sempre sorridente. In particolare si era distinta per l’organizzazione di eventi ed arte moderna in luoghi storici, che riscuotevano grande successo oltre ad essere occasione d’incontro per gli amici provenienti da tutta la regione, ma non solo. Giovanna Sessa ha dedicato la sua esistenza, attraverso l’attività professionale, alla tutela e valorizzazione del nostro patrimonio storico e d’arte.

La redazione di Positanonews è vicina all’intera famiglia di Giovanna Sessa, nel ricordo di una grande donna ad un mese dalla sua triste perdita.