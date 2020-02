Ravello, psicosi coronavirus. Il sindaco Di Martino: “Gli allarmismi e le critiche non servono”

Costiera amalfitana, Ravello. Il sindaco della città della musica, Salvatore Di Martino, interviene in merito alla psicosi ed allarmismo che sta generando il presunto infetto da coronavirus giunto ieri all’ospedale Castiglione di Ravello. Ecco le parole del sindaco.

“GLI ALLARMISMI E LE CRITICHE NON SERVONO. QUESTA È L’ORA DELLA SERIETÀ E DELLA COMPOSTEZZA.

Stiamo monitorando la situazione e predisponendo un piano per fronteggiare sia lo scenario più negativo che quello positivo.

In contatto con le autorità abbiamo avviato ogni approfondimento utile a tracciare movimenti e comportamenti del paziente sintomatico, in modo da varare subito le misure necessarie di prevenzione per bloccare la diffusione del contagio, nella malaugurata ipotesi di risultati positivi alla infezione.

Se tutto dovesse risolversi in un grande spavento, come ci auguriamo, avvieremo un piano di comunicazione per tamponare gli effetti negativi della notizia sul nostro territorio e sulla nostra economia.

Intorno alle ore 13,00 sapremo i risultati che pubblicheremo ufficialmente.

In queste ore chiedo la collaborazione di tutta la cittadinanza:

1) cerchiamo di non perdere la calma;

2) evitiamo allarmismi e critiche che non servono a nessuno;

3) seguiamo l’informazione ufficiale che è quella che viene direttamente dalle Istituzioni e non certo dai Social;

4) agli organi di stampa chiediamo di aiutare la diffusione dei comunicati ufficiali delle Istituzioni, sterilizzando l’informazione da ogni commento nella legittima libertà di stampa.

Il nostro obiettivo è uscire in ogni caso più forti da una situazione che per il momento sembrerebbe non felice. Con l’aiuto di tutti ce la faremo.”

Parole rassicuranti da parte del primo cittadino di Ravello. D’altronde è di vitale importanza mantenere la calma e restare uniti per affrontare questo problema con la forza che da sempre contraddistingue gli abitanti della Divina.