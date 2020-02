Ravello. Pronto il ciak in Abruzzo per il film tratto dal romanzo di Emilia Filocamo “Wolfskin”. Una bella notizia per la Città della Musica e per la Costiera amalfitana. Emilia Filocamo ha già ricevuto vari premi per la sua scrittura, questa notizia però la ha resa ancora più felice, l’annuncio dell’inizio delle riprese di un film nato dal suo romanza per il compleanno. Noi di Positanonews non possiamo non esserne felici e farle doppi auguri

“Per il mio compleanno non potevo sperare in un regalo più bello. Signore e signori cominciano le riprese del progetto cinematografico nato dal mio romanzo fantasy ambientato in Abruzzo. Il mio grazie commosso e gigantesco va ad Ensino Di Cecco e Federica Vicino, due professionisti che ogni giorno lottano e lavorano per i miei lupi e le mie streghe, a Donald Jones, il mio editore negli Usa. Grazie a voi e alla terra meravigliosa di Abruzzo. E grazie nonna per tutti i tuoi racconti. A pochi giorni dal ciak, dico grazie di cuore a tutti voi”

“Non posso svelare altri particolari , ne il cast. Ho voluto condividere con gli amici questa gioia dopo un post pubblico messo dalla regista . E’ una esperienza molto emozionante per me – dice Emilia Filocamo a Positanonews – E’ stato scelto dalla film Comission abruzzese dopo una selezione e ne sono felice. Sono subito entrata in sintonia con lo staff”

Ecco il profilo che hanno pubblicato su di lei negli USA

Emilia Filocamo è nata a Pompei il 13 febbraio 1977 e vive a Ravello, in Costiera amalfitana.

Dopo aver conseguito il diploma di maturità scientifica presso il Liceo di Amalfi, si è laureata in lettere classiche presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di Fisciano. Ha studiato violino per nove anni conseguendo anche la Licenza di solfeggio e dettato musicale. Il padre ha una storico punto vendita di coralli nella piazza di Ravello che ha visto le più grandi personalità internazionali (Kennedy etc) ed è un punto di riferimento per la storia del corallo in Campania e in Italia. Attualmente scrive per alcuni giornali ed ha lavorato per televisioni e come ufficio stampa presso il Consorzio Salerno Trading già si è cimentata in alcuni racconti, questa è la più importante opera libraria su internet pubblicata dalla costiera amalfitana in lingua inglese negli USA. Il primo e book che parte dalla Costa d’Amalfi.