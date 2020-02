Ravello. Onore al personale di Castiglione: attendono all’ingresso gli esiti del test coronavirus

Costiera amalfitana, Ravello. Ancora alcune ore e sapremo i risultati del test effettuato all’ospedale Cotugno di Napoli relativo al presunto caso di coronavirus, giunto ieri al presidio ospedaliero Costa d’Amalfi.

Grande onore agli operatori sanitari dell’ospedale di Castiglione di Ravello, i quali sono in attesa dei risultati del test per poter riprendere il loro servizio.

Attimi di tensione nei quali il personale non perde la calma, dimostrando grande professionalità. Un esempio per tutti noi in questa situazione in cui si potrebbe finire in un attimo nel vortice della psicosi, generando allarmismo inutile.

Persone esemplari, al quale vanno le più sincere congratulazioni e ringraziamenti da parte della redazione di Positanonews e di tutti gli abitanti della Costiera amalfitana.

Video Sara Ciocio e Lucio Esposito