Ravello. Di Martino “Fare subito conferenza dei sindaci della Costa d’Amalfi per rasserenare sul coronavirus”

Ravello, Costiera amalfitana. Dopo quasi 24 ore di incubo coronavirus il sindaco della Città della Musica scrive a tutti i colleghi della Divina chiedendo una urgente conferenza a Villa Rufolo per rasserenare il territorio e il mondo sulla vicenda.

Cari colleghi,

alla notizia avuta qualche minuto fa che in Costa d’Amalfi non vi è alcun caso di coronavirus devono seguire iniziative, in linea con le prescrizioni che ci provengono dal Ministero della Sanità e dagli organi ed enti che hanno la responsabilità di salvaguardare la salute di tutti.

Non sfuggirà a nessuno di noi che è opportuno in questi momenti rasserenare le collettività che rappresentiamo e il mondo intero con iniziative di prevenzione e tutela che possano proiettare all’esterno la visione di un territorio sicuro.

A tal fine ritengo che sia indispensabile tenere nelle prossime ore una conferenza straordinaria dei sindaci nella quale confrontarci e ipotizzare, magari coinvolgendo enti ed istituzioni ed associazioni (albegatori e tour operator) un piano operativo finalizzato a tutelare l’economia turistica della costa.

Sin d’ora dichiaro la disponibilità a ospitare detta conferenza a Ravello presso l’auditorium della prestigiosa Villa Rufolo.

In attesa di cenni di adesione

Vi saluto cordialmente

Avv. Salvatore Di Martino