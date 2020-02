Ravello. Ecco il video dello spot Dolce & Gabbana con Deva Cassel, figlia di Monica Bellucci

Ravello, Costiera amalfitana. Ecco il video dello spot che è stato girato ad aprile dello scorso anno, ma pubblicato ieri sul canale YouTube di Dolce & Gabbana “Dolce Shine-The Film”, spot pubblicitario che vede protagonista Deva Cassel, figlia di Monica Bellucci e Vincent Cassel, girato a Ravello, nella Costiera Amalfitana. La bellissima Deva, a soli quindici anni, è già molto ricercata tra i vari brand internazionali, ma Dolce & Gabbana, di cui è testimonial anche la madre della ragazza per la linea Beauty, è riuscita ad accaparrarsi il debutto della giovane. Nello spot girato quasi un anno fa, che comincerà ad essere trasmesso in televisione a partire dalle prossime settimane, Deva appare radiosa mentre passeggia per le strade del Paese, tra le campagne ed i paesaggi della Costa d’Amalfi, in un abito di pizzo bianco disegnato dalla maison.

Sembra che il bouquet olfattivo sia molto fresco e giovanile, e potrebbe rimandare ai limoni della Costiera.