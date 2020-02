Ravello. Emergenza 118 al Costa d’ Amalfi, nessuno ripara la guasta una sola ambulanza in Ospedale

Ravello, Costiera amalfitana. Riceviamo e pubblichiamo una segnalazione non di poco conto. Da almeno 3 giorni manca un ambulanza in quanto quella guasta non è stata sostituita. Se all’ Ospedale Costa d’ Amalfi di Castiglione arriva una seconda emergenza non si può trasferirla! Non bastava un solo autista, ora anche una sola ambulanza! Una situazione già difficile per la mancanza di un secondo autista che nel caso si rechi a Salerno fa rimanere sguarnita la Costiera , ora si è anche con una sola ambulanza. Insomma basta un piccolo guasto o imprevisto e si rimane a piedi o si aspetterà un’ambulanza che arrivi da Cava de’ Tirreni o Salerno per poi prendere e ritornare indietro con l’ammalato.