Ravello. Effettuato il tampone per verificare il Coronavirus , analisi al Cotugno di Napoli

Ravello, Costiera amalfitana. Situazione confusa ieri sera all’Ospedale Costa d’ Amalfi di Castiglione di Ravello . Verso le 18,30 è arrivato al Pronto soccorso un autista originario di Scala di 47 anni in compagnia del cugino. Purtroppo in Costiera amalfitana si era impreparati a casi del genere, non è stata data troppa informazione sul fatto che bisogna chiamare e non recarsi in ospedale. L’arrivo al Pronto Soccorso di un sospetto caso di coronavirus ha portato alla chiusura dell’ Ospedale. L’uomo non è stato trasportato all’ Ospedale Cotugno a Napoli, come da protocollo. Sono rimasti quindi in ospedale l’uomo, il cugino che lo ha accompagnato e i due medici. Il tampone è arrivato dall’ ospedale di Salerno verso mezzanotte ed è stato effettuato da un medico ed un infermiere con la classica tuta utilizzata in caso di possibili malattie infettive. L’ambulanza del 118 poi ha portato questa mattina il tampone all’ ospedale Cotugno.

La Costiera amalfitana e la Campania aspettano con il fiato in sospeso l’esito dei risultati . Noi siamo ottimisti. Crediamo che comunque questa emergenza non sia stata gestita bene a livello nazionale ed anche questo blocco di partite, gite e quant’altro sia solamente dannoso. Non è bloccando una partita o una gita che si blocca il virus