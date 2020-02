Ravello, coronavirus: Comune annulla festa di carnevale

Anche il Comune di Ravello si muove e segue le direttive dell’ordinanza regionale numero 1, del 24 febbraio 2020. Come comunicato poco fa, per evitare l’organizzazione e l’espletamento di ogni manifestazione che comporti adunanze o assembramenti dei cittadini, la festa di carnevale in programma per questo pomeriggio è annullata.

L’ordinanza in questione, “Misure organizzative volte al contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica derivante da COVID-19, è stata emanata nella giornata di ieri, in seguito all’incontro tenutosi ieri in Regione. Nel documento, tra le altre cose, si legge come viene raccomandato, in caso di presenza di sintomi come mal di gola, temperatura corporea 37,5°, rinorrea e difficoltà respiratorie, di non ricorrere autonomamente ai servizi sanitari, ma contattare il medico curante o i numeri verdi regionali.