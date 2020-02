Ravello adottato il Piano Urbanistico Comunale (P.U.C.).

Ravello , Costiera amalfitana . adottato il Piano Urbanistico Comunale (P.U.C.). Riceviamo e pubblichiamo

IMPEGNO SENZA SOSTA DELLA COMPAGINE AMMINISTRATIVA “RINASCITA RAVELLESE”

Con deliberazione n. 18 assunta in data 13 febbraio 2020 la Giunta Municipale ha provveduto alla adozione del Piano Urbanistico Comunale (P.U.C.).

L’adozione del Piano costituisce una prima tappa di notevole valenza ed importanza in quanto recepisce e contestualizza, gli obiettivi e le previsioni delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari nazionali e regionali, nonchè degli strumenti di pianificazione d’area vasta interessanti il territorio comunale.

Esso infatti:

A) definisce, in maniera ampia ed articolata i caratteri strutturali del territorio comunale con riferimento alle componenti ecologico-naturalistiche, geo-morfologiche, storico-culturali, economico-sociali, semiologiche ed antropologiche, insediative – funzionali – infrastrutturali;

B) recepisce ed interpreta le indicazioni, gli obiettivi e le strategie proposte dall’Amministrazione comunale, con particolare riferimento ai temi:

1) della tutela, salvaguardia, valorizzazione e riqualificazione del patrimonio naturalistico, paesaggistico, culturale;

2) della salvaguardia e del risanamento idrogeologico del territorio;

3) del recupero del patrimonio edilizio esistente e/o dismesso;

4) dell’adeguamento e potenziamento del sistema di servizi ed infrastrutture pubbliche;

5) della valorizzazione e potenziamento della complessiva offerta turistica.-

la proposta di Puc, così come rielaborata, delinea un articolato quadro strategico complessivamente volto a garantire la crescita sociale, economica e culturale della comunità di Ravello, al fine di garantirne lo sviluppo, nel rispetto del principio di sostenibilità, ed in particolare declina un insieme sistematico di strategie e di azioni volte al contestuale raggiungimento dei seguenti, fondamentali, macro – obiettivi:

1. la tutela e la valorizzazione del patrimonio identitario, naturale ed antropico, ponendo particolare attenzione ai rilevanti valori identitari del territorio, proponendo non solo strategie di conservazione, ma anche efficaci azioni di recupero e riqualificazione, strategie volte a garantire la qualità delle necessarie trasformazioni, interventi volti alla valorizzazione delle risorse naturali;

2. la prevenzione e mitigazione dei fattori di rischio naturale ed antropico, auspicando forme di cooperazione inter-istituzionale per affrontare tanto la condizione emergenziale quanto la programmazione di misure strutturali volte a garantire la sicurezza del territorio e della popolazione, e l’adozione di corrette politiche di sviluppo;

3. la tutela, il recupero, la valorizzazione e riorganizzazione della struttura insediativa e del patrimonio culturale, puntando su strategie volte al recupero qualitativo dell’esistente, alla tutela dei valori storici, archeologici, architettonici e testimoniali, alla valorizzazione ed alla riorganizzazione funzionale e qualitativa della struttura urbana, perseguendo anzitutto il principio del minor consumo di suolo;

4. la definizione di un sistema di mobilità intermodale e sostenibile;

5. il rafforzamento e l’integrazione delle funzioni e dell’offerta per il turismo per consolidare e potenziare il ruolo di Ravello tra le “eccellenze” di rilievo internazionale, a cui concorrono in maniera sinergica e strutturata tutte le strategie ed azioni previste per il perseguimento dei macro-obiettivi in precedenza richiamati.

Cari concittadini,

non lesineremo sforzi e impegni per arrivare al traguardo: L’APPROVAZIONE DEL PIANO URBANISTICO COMUNALE” che aprirà a nuovi orizzonti e consentirà più grandi opportunità per la crescita economico-sociale e la sicurezza del territorio.

IMPEGNO SENZA SOSTA, dunque, DELLA COMPAGINE AMMINISTRATIVA “RINASCITA RAVELLESE”