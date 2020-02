Quique Setien in conferenza stampa: “Gara dura in uno stadio storico”.

Si è da poco conclusa la conferenza stampa al San Paolo per il Barcellona: a prendere la parola l’allenatore Quique Setien e il difensore bandiera Gerard Piqué al cospetto dei media provenienti da tutto il mondo, motivo per il quale all’ultimo minuto si è scelto di cambiare sala a favore di una più ampia. A rompere il ghiaccio è il giocatore spagnolo che si dice emozionato per questa prima volta nello stadio di Maradona ma stimolante perché alle squadre piacciono sempre le nuove sfide. Il Napoli, che in questo momento è in crescita dopo un esordio turbolento, è un avversario tosto e, determinante, sarà la mentalità con cui si scenderà in campo. L’eliminazione dalla Champions a Roma di qualche anno fa è un ricordo ancora vivido nella mente perché è stato un duro colpo per chi l’ha vissuto ma da grandi sconfitte si possono trarre cose positive per il futuro. Tutte le gare, inoltre, influiscono su quelle successive per cui il risultato di domani potrebbe incidere sul “Clasico” di domenica prossima in casa del Real Madrid. Molto entusiasta è anche il tecnico Setien che vorrebbe il possesso palla da parte dei suoi uomini perché “i giocatori azzurri fanno la differenza se sono ispirati e rivolvono tutto ciò che disegni in lavagna. Hanno sempre un piano chiaro: uscire da dietro per poi far male davanti”. Tantissimi elogi anche per Fabian Ruiz che Setien conosce molto bene e che reputa un giocatore straordinario ed un bravissimo ragazzo!