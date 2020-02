Questa Estate in OtiumSpa si va in Barca a Vela

La notizia arriva da Minori ed ancora una volta è Ennio Cavaliere, patron di Otiumspa a lanciare un’innovativa idea di mobilità “Benessere” , un servizio d’eccellenza che coniuga il Wellness e la straordinaria bellezza della Costiera.

Il 20 febbraio è stato lanciata sul mercato l’iniziativa “Si va alla SPA in barca a vela”, nata dalla collaborazione di OtiumSPA Costa d’Amalfi e la società Charter NS3000srl, con base al molo Masuccio Salernitano di Salerno. Dopo un test di marketing condotto nel mese di dicembre 2019, rilevato il grande interesse, Daniela Zagaria e Cavaliere Ennio hanno studiato un format davvero unico nel suo genere, semplicmente sommando le esperienze delle due società.

Una lussosa barca, rigorosamente a vela, di ben 16 metri , in grado di accogliere comodamente fino a 12 persone, salperà da Salerno, tutti i giorni, alla volta della Costiera Amalfitana, in direzioone “Benessere”.

Ecco il programma di massima del particolarissimo tour

ore 9.15 Meeting Point presso lo Yachting Club Salerno al Molo Masuccio Salernitano

ore 9,30 Imbarco con tranquilla traversata sottocosta per ammirare le bellezze della Costiera,

con destinazione Amalfi (circa 1,20 ore di navigazione)

ore 11,00 Arrivo ad Amalfi con circa 2 ore di tempo libero per la visita della città

ore 13,00 Reimbarco e veleggiata con destinazione OtiumSPA sulla spiaggia di Minori

ore 13,45 Ingresso in OtiumSpa Mare, Apertivo di benvenuto, light lunch direttamente in spa

con panino e bibita

E poi tanto relax, con mare, sole, idromassaggio, bagno turco, docce emozionali, sale

massaggio, area relax ombreggiata sull’arenile e welleness bar

ore 16.30 Imbarco dal molo Capitanerie di Porto di Minori con direzione Salerno, con arrivo

previsto ore 17.30

Il particolare tour è prenotabile già da subito chimando OtiumSPA al 089 853855, mail info@otiumspa-costadamalfi.it oppure dallo shop online ufficiale www.prenotaspa.it o contattando NS3000srl al 388 1140189 mail ns3000srl@gmail.com

Il tour è confermato al raggiungimento di minimo 8 persone, è un’ottima idea per feste di compleanno ed addio al nubilato con utilizzo esclusiva della barca.