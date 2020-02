Penisola sorrentina. L’Istituto Nautico “Nino Bixio” di Piano di Sorrento, come ogni settimana ci fornisce le previsioni meteo direttamente dal laboratorio meteorologico presente nella scuola.

Giornata nuvolosa con probabilità di pioggia debole in tarda serata. Giovedì alquanto soleggiato in mattinata con annuvolamenti dal pomeriggio e probabilità di pioggia lieve. Venerdì nuvoloso in miglioramento. Venti da Ponente con rotazione a Sud, temperature sopra la norma.

L’istituto, ricordiamo, dispone della stazione meteo più vicina a tutta la Costa d’ Amalfi e Sorrento.