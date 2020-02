Giornata di presentazione delle indagini archeologiche nel Parco Archeologico di Paestum venerdì 21 Febbraio 2020 ore 10.00 Sala Cella. Interverranno i protagonisti delle attività di scavo e di ricerca condotte a Paestum nel 2019.

SALUTI E PRESENTAZIONE Gabriel Zuchtriegel direttore Parco Archeologico di Paestum e Velia

NUOVI SCAVI DALL’AREA DELL’ATHENAION: LA CAMPAGNA DEL 2019

Fausto Longo, Maria Luigia Rizzo Università degli Studi di Salerno

NEW LIGHT ONCE MORE ON THE TEMPLE OF ATHENA

Albert e Rebecca Ammerman Colgate University of New York

SAGGI DI SCAVO NELL’AGORÀ DI POSEIDONIA

Emanuele Greco, Marina Cipriani Fondazione Paestum

GLI SCAVI DELL’UNIOR A POSEIDONIA-PAESTUM [CAMPAGNE 2018/2019]

Laura Ficuciello Università degli Studi di Napoli “L’Orientale”

LA CASA DEI SACERDOTI NEL SANTUARIO MERIDIONALE: I DATI PROVENIENTI DALLA RECENTE INDAGINE

Giovanni di Maio, Serenella Scala Parco Archeologico di Paestum e Velia – Geomed

DATI PRELIMINARI SULLA CAMPAGNA DI SCAVO 2019 NELL’ABITATO PREROMANO DI PAESTUM: LE NUOVE SEQUENZE STRATIGRAFICHE DALLA PORZIONE CENTRALE E SETTENTRIONALE DELLA DOMUS II NELL’IS 2

Rachele Cava, Guglielmo Strapazzon Parco Archeologico di Paestum e Velia -Cooperativa Archeologia

LE FORNACI DELL’INSULA 10-12: TESTIMONIANZE DI UN IMPIANTO PRODUTTIVO COLONIALE

Francesco Mele, Rosa De Venezia, Jessica Elia, Manuela Ferraioli, Letterio Giordano Parco Archeologico di Paestum e Velia –

Ganosis/Edilco

SANTUARIO DI HERA AL SELE: LA RICERCA CONTINUA

Bianca Ferrara Università degli Studi di Napoli “Federico II”

LA TUTELA ARCHEOLOGICA NEL TERRITORIO DI PAESTUM

Maria Tommasa Granese Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Salerno e Avellino

DIBATTITO CONCLUSIONI Gabriel Zuchtriegel