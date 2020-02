Presentazione del libro”SputtaNapoli” di Maurizio Zaccone.

Un viaggio nella città di Napoli, quella vera e non, quella che, inconsapevolmente molto spesso e, consciamente il più delle volte, viene presentata al mondo come un male e considerata dal mondo come un posto di cui bisogna aver paura e da cui bisogna tenersi lontano. Maurizio Zaccone nel suo libro “SputtaNanapoli” analizza la Napoli macchiata dagli stereotipi e dai luoghi comuni che, però, al netto dei pregiudizi, potrebbe essere migliore di come appare, senza mai tralasciare i reali problemi che la affliggono.

Appuntamento per la presentazione del libro, venerdì 21 febbraio alle ore 19 presso il Club Napoli Cava De’ Tirreni.