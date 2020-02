Precisazioni del difensore della coppia di Piano di Sorrento arrestata a Vico Equense poiché trovata in possesso di droga

In relazione all’articolo sull’arresto a Vico Equense di due ragazzi di Piano di Sorrento trovati in possesso di 50 grammi di marijuana riceviamo e pubblichiamo una precisazione dell’avvocato difensore della coppia.

“Salve, sono il difensore dei due ragazzi arrestati giovedì sera. Per verità di cronaca e come seguito al vostro articolo volevo informare il vostro giornale che i due ragazzi arrestati giovedì sera e processati per direttissima venerdì mattina al Tribunale di Torre Annunziata, sono stati scarcerati dal giudice oplontino su richiesta del difensore. La procura chiedeva al giudice della direttissima l’applicazione di una misura cautelare per entrambi, in considerazione non solo della sostanza stupefacente rinvenuta in auto ma anche all’esito della perquisizione domiciliare dei due giovani dove venivano rinvenuti bilancino e bustine per il confezionamento. Questo difensore, invece, in virtù di altre circostanze del fatto ne chiedeva il rigetto e addirittura di riqualificare il fatto nell’ipotesi della lieve entità di cui al V comma dell’art. 73. Il giudice è convenuto nella tesi difensiva e previa riqualificazione dei fatti nel V comma ha rigettato l’applicazione della misura ordinando l’immediata liberazione dei medesimi. Il processo adesso è fissato a fine marzo”.