Praiano: il vicesindaco Anna Maria Caso sovrana delle maratone: “Voglio organizzarne una in Costiera amalfitana”

Costiera amalfitana, Praiano. Il vicesindaco Anna Maria Caso fa ancora centro, stavolta in una maratona a Napoli, dove si riconferma al terzo posto tra le atlete campane e registra ancora un buon tempo, restando sotto il muro di un’ora e trenta minuti.

Anna Maria Caso corre da oltre 40 anni, ed è una vera e propria icona di questo sport in Campania, ma non solo. La nostra campionessa, ricordiamo, conquistò un oro mondiale nel 2009 a Lathi, in Finlandia, oltre al recente successo a Ravenna ed il titolo italiano master 2017 ottenuto a Verona, per la categoria seniores femminile 55, fermando il cronometro su 3h18:10.

“Pur non avendo la delega allo sport – spiega – il mio sogno è quello di poter regalare una pista a tutti i giovani tesserati con la società Scheggie Praianesi. Un altro obiettivo – rivela la Caso a Metropolis- è di organizzare una maratona internazionale nella Costiera amalfitana, che rappresenterebbe un volano promozionale unico per la salvaguardia delle nostre aree e per lo sviluppo di un turismo ecosostenibile”.