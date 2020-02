Praiano. Terminiello M5S “Mancano bagni pubblici”. Proteste anche a Positano

Praiano, Costiera amalfitana. Dal consigliere del Movimento Cinque Stelle Arturo Terminiello un post sul social network Facebook ” Abbiamo ripetutamente fatto notare che il nostro Paese ha bisogno, non di opere faraoniche,ma di tantissime “piccole cose”,tra cui i bagni pubblici”. Praiano sta diventando una delle località più importanti della Campania, per crescita turistica in costa d’ Amalfi forse è la prima , se non in tutta la provincia di Salerno, in quanto ad incremento di attività extraricettive. Ma alla crescita, denunciano i consiglieri di opposizione, non vi è un aumento dei servizi. Intanto anche in altre località della Costa d’ Amalfi, come a Positano, ci si lamenta della mancanza dei bagni, gravissimo che non vi siano per i disabili in spiaggia grande, ma un problema enorme c’è anche alla Sponda, dove sostano migliaia di persone in attesa dei bus, e alla Chiesa Nuova, dove sopperisce a ciò, ingiustamente, i bar Internazionale.