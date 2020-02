Praiano, Salvatore Gagliano su Forza Italia: “Berlusconi ha deciso di fare piazza pulita in Campania”

Nonostante l’attuale congelamento del dibattito politico sulle elezioni regionali di quest’anno, proprio dalla Costa d’Amalfi emergono interessanti retroscena, che riguardano i vertici di Forza Italia e che possono avere un risvolto importante nella lettura del futuro assetto azzurro e del centrodestra in Campania, non solo in vista dell’imminente competizione elettorale. A parlarne sulla propria bacheca Facebook è Salvatore Gagliano, l’ex consigliere regionale ed ex sindaco di Praiano, imprenditore e politico navigato, che sembra aver accolto con plauso l’iniziativa di Silvio Berlusconi.

“Sono stato in Forza Italia e conosco le logiche di quel partito – spiega Gagliano – Berlusconi si è scocciato e dopo mesi e mesi di pazienza ieri ha deciso di fare piazza pulita in Campania ed ha deciso di cacciare come Coordinatori di Forza Italia Paolo RUSSO a Napoli, Cosimo SIBILIA ad Avellino ed Enzo FASANO a Salerno che è come aver cacciato Mara Carfagna naturalmente. E ad Avellino ha nominato proprio Fulvio Martusciello, che di recente aveva litigato con SIBILIA. Segnale netto. Come sempre la riconoscenza è il sentimento della vigilia. Dopo che Berlusconi ha REGALATO loro, anni di presenza alla Camera o al Senato, inserendoli in posti utili per essere eletti, ora è stato costretto a mandarli via. Cosa dire? Era quasi ora e da tempo. E lo dice un moderato di centro destra, che segue sempre con piacere ciò che succede in quella area politica.”