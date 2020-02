Praiano. FIGC . Salvatore Gagliano assolto pienamente “Il fatto non sussiste”

Praiano, Costiera amalfitana ( Salerno ) . Riceviamo e pubblichiamo . In seguito alla querela presentata dall’attuale Vice Presidente della FIGC Campania Giuliana Tambaro nei confronti dell’Ex Presidente della FIGC Campania

Salvatore Gagliano nella giornata di ieri, al Tribunale di Napoli si è svolta l’udienza preliminare. L’ex Presidente Gagliano, difeso dall’Avvocato Antonio ZECCA,

dopo un’ampia discussione è stato assolto perché il “ Il Fatto non sussiste“. Giudice delle Indagini Preliminari, il Dr Roberto D’Auria.

Nel momento in cui l’ex Presidente Gagliano ha ricevuto la gradevole notizia, con la solita pacatezza e serenità ha commentato:

“ E’ motivo di grande soddisfazione l’aver verificato che in questa occasione la giustizia si sia mossa con assoluta tempestività, ricostruendo nel dettaglio i fatti accaduti

ed i comportamenti avuti, arrivando così alla mia assoluzione, perché il fatto non sussiste, quindi con ampia formula già in udienza preliminare. Quindi pensare che la

mia vicenda, che aveva visto perfino delle interrogazioni parlamentari, non abbia superato nemmeno il momento dell’Udienza Preliminare è per me un motivo di grandissima

soddisfazione che desidero condividere con gli innumerevoli amici, conoscenti e dirigenti sportivi, che da sempre mi sono stati affettuosamente vicini e sento il bisogno di ringraziare

pubblicamente l’Avvocato Zecca per aver seguito con la solita professionalità, questa antipatica vicenda, conclusasi per me, nel migliore dei modi.