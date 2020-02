Praiano, il comandante carottese Alessandro Gargiulo lavorerà a Massa Lubrense

Il comandante originario di Piano di Sorrento, Alessandro Gargiulo, lavorerà a Massa Lubrense. Gargiulo non sarà più, quindi, comandante della Polizia Municipale di Praiano, ma è tornerà in Penisola Sorrentina.

Come già anticipammo a dicembre scorso, si era palesata l’ipotesi di un accordo tra i Comuni di Praiano e Massa Lubrense affinché il comandante Gargiulo potesse lavorare per sei mesi nel Comune amministrato da Balducelli. Un accordo che saltò per una questione legata alle ore settimanali da dover svolgere. All’epoca il comandante della Polizia Municipale Rosa Russo fu costretto a incaricare per sei mesi Marianna De Martino.

Ora però la notizia dell’accordo che finalmente è stato trovato. La settimana scorsa, infatti, alla De Martino è stato revocato l’incarico, segno dell’arrivo di Gargiulo: quest’ultimo lavorerà a Massa Lubrense fino al 31 maggio.