Poste Italiane, cartoline e annulli speciali per innamorati

Roma – Mentre si stempera la polemica tra Poste Italiane e l’allenatore Maurizio Sarri, sull’infelice battuta di quest’ultimo sul lavorare alle Poste, in occasione della festività di San Valentino l’azienda annuncia ai suoi clienti che presso i servizi filatelici temporanei, sarà possibile timbrare con l’annullo speciale dedicato al Santo tutta la corrispondenza in partenza presentata direttamente allo sportello filatelico.

L’apposizione dell’annullo potrà essere richiesto anche per timbrare le due cartoline dedicate al santo degli innamorati, dove sono raffigurati alcuni tra i più importanti personaggi dei fumetti della Walt Disney già protagonisti di francobolli emessi recentemente. Un’occasione unica per ogni collezionista.

(la foto è tratta dal web)