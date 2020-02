Positanonews fa tappa da Pizzeria Genovesi

Oggi facciamo tappa da Gaetano Genovesi, la pizzeria del quartiere Vomero, a Via Manzoni a Napoli, che racchiude in sé ben tre generazioni di esperienza e amore per il gusto della vera pizza napoletana. Un menù ricco di ingredienti: dalle classiche pizze tradizionali, come quella margherita e marinara, fino ad arrivare alle più eleborate creazioni gourmet, con le eccellenze premiate nei vari contest e programmi TV. Un ambiente sempre molto curato e accogliente, con la presenza di personale gentile e cordiale. In foto, Gaetano, maestro pizzaiolo, che nonostante i numerosi impegni, trova sempre il modo per dedicare un po’ del suo tempo ai clienti, girando tra i vari tavoli ed assicurandosi che il tutto proceda per il meglio. Classico omaggio della casa, graffette ricoperte di zucchero o nutella, così da completare quest’esperienza culinaria con un tocco di dolcezza. Aperto a pranzo e a cena, Pizzeria Genovesi saprà sicuramente accontentare tutti i gusti.