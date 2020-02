Positanonews in giro per il Carnevale. Da Solofra a Sarno. Ecco i video di Sara Ciocio e Lucio Esposito. Nel video in diretta, sono ripresi i festeggiamenti di questa mattina per il Carnevale di Solofra, in provincia di Avellino. L’altro filmato, invece, riprende i festeggiamenti di Sarno, uno dei centri principali dell’Agro Nocerino Sarnese, in provincia di Salerno, dove proprio in questo momento si sta svolgendo la tradizionale sfilata dei carri.

SOLOFRA: IL PROGRAMMA DEL CARNEVALE

Carnevale di Solofra 2020 Eventi a Avellino

Il Carnevale di Solofra è pronto a deliziare grandi e piccini con un ricco programma. Si parte il 9 febbraio con il “Carneval Princeps Irpino” per poi passare al Carro “Frozen” del 16 febbraio. Ma non è finita con i carri, visto che per il giorno 21 febbraio è previsto il Raduno di Carri allegorici che anticiperò la Festa per bambini del 22. Dal 22 al 24 febbraio, inoltre, spazio al Kinder Circus. Chiusura del programma il 25 febbraio con la classica sfilata di Carnevale.

SARNO: IL PROGRAMMA DEL CARNEVALE

Domenica 9 febbraio 2020 si terrà a Sarno la prima delle quattro sfilate del Carnevale Sarnese previste per il 2020. Le belle e colorate feste del Carnevale di Sarno si terranno quest’anno nelle domeniche del 9, 16, 23 febbraio e poi nel tradizionale giorno del Martedì Grasso e cioè il 25 febbraio 2020.

A Sarno nel giorno della sfilata ci sarà sempre una grande festa con i carri allegorici, organizzati a cura dei vari comitati dei quartieri cittadini, che sfileranno per le strade della città portando gioia ed allegria accompagnati da gruppi danzanti in maschera con costumi ispirati al tema del carro d’appartenenza.

Il programma di massima di queste giornate di festa è alla data il seguente. Eventuali variazioni sul sito ufficiale che troverete alla fine del post.

Carnevale Sarnese 2020 a Sarno: programma

Domenica 9 febbraio 2020 – Presentazione del Carnevale Sarnese – 1 uscita

ore 9.00 – Apertura della festa del Carnevale Sarnese con sosta dei carri allegorici al centro cittadino. La parata dei gruppi di ballo partirà da Villa Lanzara e proseguirà attraversando il centro storico arrivando a Piazza 5 Maggio (in caso di condizioni meteo avverse l’evento si terrà domenica 16 febbraio)

ore 17.00 – Manifestazione serale con sosta dei carri nel centro cittadino ed esibizione dei gruppi di ballo fino a tarda sera.

Domenica 16 febbraio 2020 – Festa dei Quartieri – 2 uscita

ore 15.00 – I carri effettueranno un giro nel proprio quartiere di appartenenza

Domenica 23 febbraio 2020 – Carnevale in Periferia – 3 uscita

ore 9.00 – tutti i carri allegorici sosterranno nel centro cittadino fino alle 13:30

– tutti i carri allegorici sosterranno nel centro cittadino fino alle 13:30 ore 11.30 – festa dei bambini con il concorso mascherato Mascherina d ‘Oro con la premiazione (presso Gioielleria Landi)

– festa dei bambini con il concorso mascherato Mascherina d ‘Oro con la premiazione (presso Gioielleria Landi) ore 17.00 – spostamento e sosta dei carri allegorici nelle frazioni di periferia: a Foce sosta di 4 carri allegorici, a Lavorate sosta di 3 carri allegorici, a Episcopio sosta di 1 carro allegorico con esibizione dei gruppi di ballo

Martedì 25 febbraio 2020 – Parata finale – 4 uscita

ore 15.00 – grande festa di Carnevale con la parata finale che parte dal Campo Sportivo “Felice Squitieri” e si muoverà verso il centro cittadino passando per varie strade cittadine.

