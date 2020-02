Positano. Turisti lasciati a piedi dalla SITA: l’assenza di un bigliettaio a bordo è un’inciviltà

Non ci sono parole per descrivere quanto accaduto ultimamente con il servizio pubblico per il trasporto in Costiera amalfitana, la SITA. Positanonews continua ad interessarsi e diffondere i disservizi più clamorosi che vengono segnalati.

La città di Positano, così come gli altri paesi della Divina, continua ad avere cattivi rapporti con la SITA, che ieri sembra aver lasciato a piedi alcuni turisti in attesa di una corsa serale.

Non sappiamo se sia stata l’ultima corsa a lasciare a piedi i turisti alla Sponda, ma la certezza è che non possiamo attribuire la colpa all’autista. Il problema grave è la mancanza di un bigliettaio, l’impossibilità di acquistare un biglietto a bordo dell’autobus è una vera e propria vergogna ed è un’inciviltà assurda.

Ore di attesa e promesse mai mantenute da parte della Regione Campania e di una società che fornisce un servizio non conforme agli introiti che percepisce.