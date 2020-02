Positano. Tanina Vanacore sindaco? Su facebook raccoglie centinaia di consensi . Tanina Vanacore, brillante e combattiva imprenditrice della perla della Costiera amalfitana ha postato per ironia, rivolta al direttore di Positanonews, una foto con la fascia di sindaco. Ma i consensi sono stati tantissimi e anche i commenti ” tu scherzi e ci ridi su’ invece hai una grande personalità e schiettezza ed una forte esperienza data dalla tua professione.

Pensaci … se non proprio come sindaco potresti dare un grande contributo. Sono appena tornata da Orvieto e mi hanno presentato il sindaco … è una donna “. I tempi sarebbero maturi per una donna primo cittadino a Positano e Tanina rappresenterebbe quell’anima bella sensibile all’ambiente, alla natura, all’estetica, che è una componente essenziale per un paese turistico. Tanina ha dimostrato di poter esser social, positiva, propositiva e simpatica, con ironia ha fatto parlare un paese dormiente quanto non mai da mezzo secolo a parte. Fra tre mesi si vota, le liste si devono presentare 30 giorni prima, quindi fra poche settimane si dovrebbero sapere i nomi dei candidati e ad oggi non c’è nessuno di certo, dalla maggioranza di Michele De Lucia ancora non è stato fatto il nome del successore del gruppo che ha guidato il paese nell’ultimo decennio, ma neanche dalle opposizioni o da chi vuole un’alternativa ci sono idee chiarissime, o se ci sono nessun le rende pubbliche ai cittadini. Una volta il paese era pieno di manifesti a poche settimane dal voto, lettere, incontri, articoli, ora ci proviamo noi e pure Tanina, chissà che dal mondo virtuale non scenda in campo nel mondo reale.. Il programma? Glielo suggeriamo noi, adatto al personaggio: “La bellezza salverà il mondo… E la Costiera”