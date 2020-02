Positano si conferma città virtuosa anche col coronavirus. Coreani, giapponesi e cinesi bene accolti. Nessun panico nei confronti degli amici asiatici, come si può vedere dalla foto postata su instagram e sulla pagina facebook di Positanonews. Qui siamo al Bar Paradise e vediamo tutti tranquillamente sereni, sono americani di origine cinese, ma ci sono anche turisti che vengono prevalentemente dal Sud Corea, a centinaia ogni giorno, dal Giappone, ma anche dalla Cina, durante il Capodanno cinese in particolare. Nella perla della Costiera amalfitana nessun episodio di intolleranza, nessuna situazione di panico o di dubbio. Positano , come nella Costa d’ Amalfi, vive nella giusta misura e col giusto equilibrio questa situazione. Il peggior virus è il razzismo e l’intolleranza, fa più danni questa psicosi che il virus stesso-