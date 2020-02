Positano. Rubano Madonnina dalla lapide di Raffaele Rispoli: lo sfogo di mamma Mechy

Un post sui social colmo di rabbia e dolore, quello di Mechy D’Aiello a causa di un gesto di totale mancanza di rispetto e profanazione, da parte di alcuni ladri ignoti che avrebbero rubato una statua della Madonna in legno dalla lapide di Raffaele Rispoli, presso il cimitero di Liparlati.

Raffaele, ricordiamo, perse la vita in un terribile incidente a Sant’Agnello. Giovane positanese di 27 anni, Raffaele era un ragazzo gioviale, intelligente, pieno di vita. Il destino ha portato via una persona dal cuore così grande, ed è forte l’indignazione per atti del genere.

Si leggono parole dure dal post di Mechy, in un momento di rabbia per il gesto spropositato ma anche dolore per il ricordo del caro figlio. Numerose manifestazioni di affetto e vicinanza da tutti i positanesi e amici, ai quali si aggiunge la redazione di Positanonews nella speranza che venga fatta giustizia e puniti i responsabili.