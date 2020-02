Positano, risveglio con una tragedia: ci lascia Umberto Rispoli di 82 anni

Costiera amalfitana, Positano. La città verticale si è risvegliata con una tragedia immane in questa domenica del 9 febbraio. Una vicenda che mai avremmo voluto raccontare, quella della morte del caro Umberto Rispoli, positanese di 80 anni precipitato da un muretto.

I funerali di Umberto partiranno dalla sua dimora domani, lunedì 10 febbraio alle ore 9:45, in vista della Chiesa del SS. Rosario in Piazza dei Mulini.

Una tragedia immane, per la quale tutta la città di Positano è in lutto, così come l’intera redazione di Positanonews che con un caloroso abbraccio spera di dare un leggero conforto alla famiglia della vittima.