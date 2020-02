Positano. Allenamenti particolari in spiaggia nel pomeriggio di oggi, sabato 8 febbraio 2020, in occasione del Gala dello Sport, seguiti in diretta da Positanonews.

Ha parlato con noi il consigliere comunale Nino Di Leva, che ci ha raccontato, come è possibile sentire nel video, di come abbiano ripreso gli allenamenti con l’Associazione Positano Run and Trail per i ragazzi più piccoli, mentre quelli più grandi saranno preparati per la partecipazione al Golden Gala, quest’anno non più a Roma ma allo Stadio San Paolo di Napoli.

di 4 Galleria fotografica Positano. Riprendono gli allenamenti in vista del Gala dello Sport insieme all'associazione Run and Trail







Inoltre, per domenica 16 febbraio è stato organizzato il Giro di Positano, che non si è tenuto durante le festività natalizie.