Positano. Rifacimento manto stradale Via Pasitea, oggi i disagi per l’asfalto

Costiera amalfitana. La città di Positano da alcune settimane è interessata dai lavori di rifacimento del manto stradale. Dopo le prime operazioni di fresatura, a partire da oggi sarà gettato l’asfalto in Via Pasitea dove vigerà il doppio senso di circolazione fino al 21 febbraio.

La Mobility Amalfi Coast, ricordiamo, lo scorso 14 febbraio ha avvisato la gentile utenza che, in osserva dell’ordinanza comunale nr. 4 del 14/02/2020 di chiusura del tratto di Via Pasitea per il rifacimento del manto stradale, a partire da oggi 17/02/2020, i percorsi delle autolinee subiranno le seguenti variazioni:

– Interno Positano: Partenza dal Terminal Prisco, Inversione nei pressi del Bivio di Montepertuso, Arrivo al Terminal Prisco Via Sponda

– Montepertuso-Nocelle: Partenza dal Terminal Prisco, Inversione al capolinea di Nocelle, Arrivo al Terminal Prisco Via Sponda

– Positano-Praiano-Positano: Partenza dal Terminal Prisco, Al ritorno da Praiano proseguirà fino al bivio di Montepertuso dove effettuerà l’inversione, Arrivo al Terminal Prisco Via Sponda

Salvo eventuali imprevisti resteranno invariati tutti gli orari di partenza attualmente in vigore.