Positano, il restyling di Via dei Mulini fa discutere sui social

Positano, il restyling di Via dei Mulini, la principale strada di collegamento con la Spiaggia Grande, è praticamente completato. Gli utenti dei social, come sempre avviene in questi casi, si stanno dividendo sulle questioni estetiche del lavoro, e sulla sua effettiva utilità.

La strada è stata sottoposta ad un procedimento di ‘bocciardatura’, ovvero una lavorazione superficiale di elementi lapidei da lasciare a vista, che crea una superficie leggermente corrugata, conferendo un aspetto simile al materiale naturale, sono state quindi eliminate le asperità, la strada è stata livellata creando anche una superficie antiscivolo, portando la pietra al suo aspetto naturale, con salvaguardia dei tacchi…

In più, la striscia che scende verso il basso, per l’architetto Diego Guarino vorrebbe rappresentare il fiume dei mulini che arriva fino in spiaggia. In effetti rappresenta una realtà che esiste da due mila anni, da quando esiste questa stradina, cioè le dilavazioni che arrivano dalle montagne al mare e hanno contribuito alla forma della città.

Ai post..eri dei social l’ardua sentenza…

Foto Giuseppe Di Martino