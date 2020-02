Positano. Proseguono i lavori per il rifacimento del manto stradale in Via Pasitea, in corso dalla serata dello scorso 27 gennaio. Come è possibile vedere dal video di Positanonews, gli operai sono giunti in Via Pasitea, scendendo all’altezza della scuola. I lavori interessano il tratto dal bivio “Chiesa Nuova” fino alla località “Parco Cascone” e proseguiranno fino al 21 febbraio. Fino ad allora, lungo l’asse viario di via Pasitea, vigerà il doppio senso di circolazione e, in osserva dell’ordinanza comunale nr. 4 del 14/02/2020 di chiusura del tratto di Via Pasitea per il rifacimento del manto stradale, a partire da oggi 17/02/2020, i percorsi delle autolinee subiranno delle variazioni.

Video e diretta di Positanonews