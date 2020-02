Positano. Problema Piano Regolatore scaduto. De Lucia “Arrivata la proroga, per i PUA bisogna risolvere contenzioso”

Positano, Costiera amalfitana. Momenti di difficoltà per i tecnici ed i cittadini del paese della Costa d’ Amalfi per la scadenza del Piano Regolatore Comunale che ha portato al fermo di alcuni cantieri e richieste di autorizzazioni. Con la scadenza del PRG non è possibile fare varie attività urbanistiche altrimenti consentite, anche un pavimento non potrebbe essere sostituito, anche se secondo alcuni tecnici questo sarebbe possibile anche solo attinendosi al PUT, al quale bisognerebbe far riferimento in mancanza di un PRG. Abbiamo sentito al proposito il sindaco Michele De Lucia “Da Napoli è arrivata la proroga dalla Regione alla vigenza del Piano Regolatore Generale, quindi problema risolto , almeno fino al 31 dicembre 2020” . E per i PUA, Piani urbanistici di attuazione? “C’è attualmente un contenzioso con la Regione Campania rispetto al preliminare, che ritengono discostarsi dal PUT, mentre noi riteniamo che questo è consentito dalle leggi in materia. Una vicenda dalla quale contiamo di uscirea al più presto” Nel frattempo non si potrebbe dare qualche incarico ai redattori ? “Non avrebbe senso, se non chiariamo questa vicenda con la Regione rischiamo di sperperare inutilmente 300 mila euro”