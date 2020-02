Positano e Praiano non si fermano, a marzo riaprono alberghi e ristoranti. C’è fiducia e coraggio

Tutta l’Italia sta attraversando un momento difficile, di emergenza e paura per il rischio contagio da Coronavirus. La preoccupazione è normale, ma bisogna evitare di cadere nella psicosi e di lasciarsi sopraffare dal panico. La prudenza è obbligatoria, ma questo non significa che la vita debba fermarsi in attesa che la situazione migliori. Non si può vivere in una campana di vetro. La costiera amalfitana ha deciso di non avere paura, di trasmettere ai propri cittadini ed ai tanti che amano il nostro territorio un messaggio di fiducia e coraggio.

Domani inizia il mese di marzo ed a Positano e Praiano sono tantissimi gli alberghi ed i ristoranti che riaprono, che decidono di combattere la paura con l’accoglienza e la professionalità che da sempre li contraddistingue. Oggi a Positano c’erano tante persone desiderose di godersi questa giornata di sole, dal clima frizzantino ma piacevole. Meta preferita ovviamente la Spiaggia Grande per regalarsi un anticipo di estate e respirare il profumo del mare.Perché il miglior antidoto contro la psicosi è proprio la normalità, sempre rispettando – non ci stancheremo mai di ripeterlo – le indicazioni date in questo periodo per la sicurezza personale e degli altri. Insomma, attenzione sì, paura no. Abbiamo saputo dell’apertura del Margherita a Praiano, del Conca d’Oro a Positano, del ristorante Mediterraneo a Fornillo, dell’hotel Il San Pietro che aprirà regolarmente senza licenziare nessuno e senza patemi. Giusto per quello che sappiamo, complimenti a tutti e andiamo avanti…