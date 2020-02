Positano – Praiano. Nicoletta Gargiulo dell’Hotel Le Agavi per il corso di sommelier: si parte il 5 febbraio

Costiera Amalfitana. Oggi inizia il mese di febbraio e non si può far altro che parlare del tanto atteso corso di formazione per sommelier che si terrà a Praiano il 5 e 6 febbraio presso il Centro Culturale Andrea Pane dalle ore 9:00 alle 14:00.

Costiera Amalfitana, Praiano. La delegazione AIS (Associazione Italiana Sommeliers) della Costa d’Amalfi organizza il corso professionale di primo livello per aspiranti Sommeliers. Le lezioni, di carattere teorico e pratico, approfondiranno gli argomenti di viticoltura, enologia, tecnica della degustazione e del servizi, che rappresentano le basi della professionalità del Sommelier, a partire dalla corretta temperatura dei vini fino all’organizzazione e alla gestione della cantina.

A capo dei prestigiosi corsi ci sarà la nota sommelier dell’Hotel Le Agavi di Positano, Nicoletta Gargiulo nonchè presidentessa AIS Campania.

L’Hotel Le Agavi di Positano che ha in forze un’eccellenza come Nicoletta, nasce da una sapiente sintesi tra il rispetto dell’ambiente ancora selvaggio del posto e la necessità di privacy dei propri ospiti. Situato su un costone a picco sul mare, dalla sua posizione dominante, con Punta Licosa di fronte, offre una meravigliosa vista su tutto il Golfo di Salerno.