Positano. Ponticorvo: pronta una task force alla Garitta per i furbetti dei bus

Positanonews ha sentito Sergio Ponticorvo, nonchè Comandante dei Vigili di Positano e capo dell’ufficio tecnico.

Oltre al ricorso al Tar Campania c’è una minaccia ricorrente per la viabilità in costa d’Amalfi, spesso molti esulano dai divieti e una volta superata Positano da Praiano in poi vanno avanti perché è improponibile far girare e tornare indietro grandi mezzi sulla SS163.

Alcune società si organizzano perché la multa è minima se applicata l’ordinanza del prefetto di Salerno.

Una volta partiti da positano chi li ferma PIÙ?

“I vigili faranno una task force alla garitta contro i furbetti. Il traffico è un problema ed emergenza e quest’anno sarà ancora peggio”