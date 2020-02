Positano, Costiera Amalfitana. E’ partito oggi, in data 14 febbraio, il progetto Benessere con Marevivo e Positanonews, che si protrarrà fino al 3 aprile, per poi riprendere dopo la stagione estiva.

Il progetto ruota attorno all’avviso pubblico regionale “benessere Giovani-Organizziamoci- Manifestazione di interesse per la realizzazione di attività polivalenti”. Si tratta di una proposta progettuale, della durata di 24 mesi, di un importo pari 50.000,00 euro presentata alla Regione Campania nella forma di partenariato pubblico-privato, con la presenza di un’associazione giovanile per la realizzazione dì attività polivalenti secondo quanto previsto dal bando.

Si cercano giovani compresi fra i 16 ed i 35 anni per la partecipazione ai laboratori gratuiti finalizzati all’acquisizione di competenze professionali specifiche nell’ambito del Turismo.