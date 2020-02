Positano, oggi il Carnevale a Montepertuso: ventriloquo, musica e piatti tipici carnevaleschi!

Questa mattina di domenica 23 febbraio il Carnevale in Costiera amalfitana e Positano si festeggia a Montepertuso dove, per l’occasione, è stato predisposto un calendario di attività per tutta la giornata.

In mattinata, a partire dalle ore 10:00, spazio ai più piccoli che potranno divertirsi grazie a giochi, animazione e fantastici gonfiabili. Dopo aver pranzato tutti insieme, il comitato volontari di Montepertuso organizza lo spettacolo del ventriloquo, uno show intramontabile che da sempre diverte sia grandi che piccini. A seguire, dalle ore 18:00, la live music di Marco Gioia intratterrà i presenti anche durante la degustazione dei piatti tipici di Carnevale.

Una giornata ricca di intrattenimento, musica e buon cibo, perfetta per festeggiare il Carnevale 2020 in attesa del martedì grasso a Positano dove si prevede un’altra giornata all’insegna del divertimento.