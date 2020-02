Positano . Nicola Capodanno nuovo incarico prestigioso. E’ capo ufficio stampa della Tim.

Positano , Costiera amalfitana . Nicola Capodanno nuovo incarico prestigioso. E’ capo ufficio stampa della Tim. La notizia è stata resa ufficiale lo scorso 14 febbraio. A metà gennaio Riccardo Acquaviva ha lasciato Tim. Adesso, a capo dell’ufficio stampa del gruppo, è stato chiamato Nicola Capodanno da 3 anni e mezzo Media and associations relations – Corporate & investment banking e aree di Governo di Intesa Sanpaolo.

Capodanno, 41 anni, laurea in Scienze politiche e un diploma in 'Emergenze e interventi umanitari' dell'Ispi, ha iniziato la carriera come giornalista a Milano Finanza dove ha lavorato dal 2005 al 2007, anno in cui è passato alla redazione economica dell'Ansa, lasciata nell'agosto 2016.

Un bell’inizio per Nicola, figlio del nostro Massimo Capodanno, che a breve sarà reso padre per la seconda volta dalla bellissima e bravissima attrice Giulia Bevilacqua