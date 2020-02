Positano. Marrone “Nessuna trattativa col gruppo di Cinque ed Ercolino”. De Lucia “Presto il nome”

Positano, Costiera amalfitana. L’ex sindaco Domenico Marrone, chiamato continuamente in ball ( “Ambasciator non porta pena”) ci comunica che non vi è stata alcuna trattativa col gruppo di Lorenzo Cinque, titolare dell’albergo Casa Albertina, e l’architetto Romolo Ercolino, candidato sindaco in pectore. “Non c’è stata nessuna trattativa”, dice Domenico Marrone. Anche se in effetti noi non parlavamo di lui ma del suo “gruppo” storico, che non ha fatto alcuna dichiarazione, come pure nessuna dichiarazione da Cinque – Ercolino. Marrone parla a nome del gruppo e di va bene, prendiamo atto che la trattativa non sarebbe andata in porto, come abbiamo scritto noi in effetti. Poteva essere equivoco parlare di trattativa, forse poteva fare pensare a incontri e discussioni. Allora precisiamo e basta che c’era l’intenzione e basta da parte di “alcuni” del gruppo di Cinque ed Ercolino, per essere più precisi. Ma il concetto non è sbagliato. Non c’è nessun accordo, nessuna intesa, nessuna trattativa, ma anche nessuna certezza di un’altra lista.

Al momento quindi il gruppo dell’alba della Libertà di Michele De Lucia è da solo “Presto faremo un nome”, ci dice il sindaco. Come abbiamo detto questo avverrà fra due o tre settimane, a marzo. Un mese prima della presentazione delle liste, insomma. Senza precedenti nella storia della cittadina della costa d’ Amalfi non aver un nome.